Тушение было осложнено труднодоступной местностью и каменистыми россыпями, покрытыми мхом
В Северо-Байкальском районе Бурятии ликвидировали сложный лесной пожар, с которым боролись три дня.
На заседании оперативного штаба руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев поблагодарил группировку за ликвидацию пожара.
- Тушение было осложнено труднодоступной местностью, жаркой погодой, кедровым стлаником и каменистыми россыпями, покрытыми мхом. Работали вручную, было сложно, но благодаря слаженным действиям всей группировки мы справлялись с таким сложным лесным пожаром, - подчеркнул Борошноев.
На утро 31 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
В связи с тёплой погодой и сезоном сбора дикоросов велика вероятность возникновения лесных пожаров. Леса республики ежедневно патрулируют.
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
Происшествия, Фото:
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