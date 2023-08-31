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Бурятские таможенники изъяли партию радиоактивных массажных ручек

Бурятские таможенники изъяли партию радиоактивных массажных ручек
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
 Опасный груз нашли в легковом автомобиле, прибывшем из Монголии

Сотрудники Бурятской таможни в МАПП Кяхта обнаружили 125 ручек для точечного массажа с радиационным фоном в 85 раз выше нормы. Их нашли в легковом автомобиле, прибывшем из Монголии.

- При въезде автомобиля в пункт пропуска сработала автомобильная система радиационного контроля «Янтарь». Сотрудники таможенного поста провели дополнительный радиационный контроль автомобиля, пассажиров и багажа с помощью переносных технических средств радиационного контроля. В результате на поверхности багажа одной из пассажирок таможенники выявили значительное превышение уровня естественного радиационного фона. В полиэтиленовом пакете находились металлические ручки (стилусы) для точечного массажа с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на их поверхности составила 9,34 мкЗв/ч, превысив естественный радиационный фон - в 85 раз. Кроме того, уровень бета-излучения составил 503,28 част/см2 в минуту, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

При этом в соответствии с требованиями ЕАЭС на поверхности товара должно отсутствовать нейтронное излучение, а также альфа- и бета-загрязнение.


Владелица товара заявила таможенникам, что везла стилусы в Россию для последующей перепродажи. Она сказала, что не знала о том, что они могут быть радиоактивны и представлять опасность для здоровья человека.

По решению Роспотребнадзора ввоз товара был запрещён. Радиоактивные ручки вывезены обратно в Монголию.

Таможня радиационный контроль

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