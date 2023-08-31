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В горах в Бурятии на иркутянку упал валун

В горах в Бурятии на иркутянку упал валун
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщину со сломанной ногой эвакуируют оттуда на вертолёте

Всё произошло 30 августа в Тункинском районе. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) поступило сообщение, что 36-летняя жительница соседней Иркутской области нуждается в помощи.

Как выяснилось, она отправилась в горы в составе незарегистрированной тургруппы из трёх человек. Вместе с иркутянкой были ещё двое мужчин. Троица решила подняться на пик Дружбы и развернулась лагерь в 8 километрах от посёлка Аршан.

В какой-то момент на ногу женщине упал валун. Она получила перелом и больше не смогла передвигаться самостоятельно.

Спасатели были на месте в 15:15. Они осмотрели пострадавшую. Оказалось, что у туристки открытый перелом левой голени обеих костей – малоберцовой и большеберцовой. Сотрудники БРППС наложили на травмированную конечность шину и с помощью носилок и страховки начали эвакуацию туристки по сложной скалистой местности. В итоге для этого решили задействовать авиацию.

К 17:00 спасатели вместе с пострадавшей и её спутниками добрались до открытой местности, где может сесть вертолёт. Там они организовали лагерь и остались на ночлег. В 10 часов утра 31 августа на место из Иркутска отправится вертолёт Ми-8 МЧС России, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пострадавшие туристы спасатели

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