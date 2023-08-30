В Бурятии вор растерял по дороге украденные украшения





По дороге несколько ювелирных изделий он потерял по дороге, уронив в траву, но не смог найти из-за сильного опьянения. Остальное имущество он сдал в разные ломбарды.



В ходе следствия у гражданина изъяли часть денег, вырученных за похищенное – около 10 тысяч рублей.



Задержанный ранее неоднократно судим за кражи и угон. Работает мастером по ремонту автомобилей на СТО.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище, совершённая в крупном размере».



В Тарбатайском районе Бурятии полицейские раскрыли кражу из частного дома в ДНТ. Вор разбил окно и, пробравшись в жилище, украл ювелирные изделия и смарт-часы.- Хозяйка рассказала, что в днём уехала в город вместе с сыном, чтобы собрать ребёнка к учебному году. А вернувшись с покупками, они обнаружили, что неизвестный проник в жилище, разбив окно. Порядок вещей в доме оказался не нарушен, но из шкатулки пропали ювелирные изделия и смарт-часы. Ущерб составил около 160 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 36-летний бывший сожитель женщины.Следователю подозреваемый признался, что совершил кражу, будучи сильно пьяным. Он отправился к бывшей сожительнице, чтобы помириться, но женщины дома не оказалось.Тогда мужчина разбил окно молотком, найденным в ограде, и проник в дом. Он украл из пластиковой шкатулки четыре золотых кольца, браслет, серьги и электронные часы.