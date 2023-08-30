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Мошенники обманули монтажника из Ангарска на 900 тысяч

Мошенники обманули монтажника из Ангарска на 900 тысяч
Происшествия, 
Мужчина хотел подзаработать на «инвестициях»

В Ангарске 59-летний монтажник перевёл мошенникам 900 тысяч рублей. Он хотел заработать на инвестициях, но попался на отработанную схему аферистов.

Мужчина рассказал, что в апреле в интернете нашёл рекламу о дополнительном заработке путём инвестирования. Он прошёл по ссылке и заполнил анкету. После чего ему позвонил неизвестный, который представился менеджером и предложил вложить деньги под высокий процент.

- Ангарчанин взял кредит на 350 тысяч рублей и добавил личные сбережения, а далее перевёл все средства на счёт, указанный неизвестным, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Когда стало понятно, что связаться с «менеджером» не получается, а деньги не вернут, мужчина пришёл с заявлением в полицию.

По данному факту проводится проверка.


мошенничество

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