Мошенники обманули монтажника из Ангарска на 900 тысяч

Мужчина хотел подзаработать на «инвестициях»



В Ангарске 59-летний монтажник перевёл мошенникам 900 тысяч рублей. Он хотел заработать на инвестициях, но попался на отработанную схему аферистов.



Мужчина рассказал, что в апреле в интернете нашёл рекламу о дополнительном заработке путём инвестирования. Он прошёл по ссылке и заполнил анкету. После чего ему позвонил неизвестный, который представился менеджером и предложил вложить деньги под высокий процент.



- Ангарчанин взял кредит на 350 тысяч рублей и добавил личные сбережения, а далее перевёл все средства на счёт, указанный неизвестным, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Когда стало понятно, что связаться с «менеджером» не получается, а деньги не вернут, мужчина пришёл с заявлением в полицию.



По данному факту проводится проверка.





