Повар вагона-ресторана скончался в поезде по пути в Улан-Удэ

Мужчину обнаружили мёртвым в купе



Всё произошло на минувшей неделе, 24 августа, в пассажирском поезде, следовавшем из Москвы в Улан-Удэ. Как сообщили в государственной инспекции труда в Нижегородской области, 48-летний повар вагона-ресторана скончался прямо в служебном купе – мужчину обнаружили там, когда он уже не подавал признаков жизни.



В момент несчастного случая поезд двигался по маршруту в Арзамасском городском округе Нижегородской области. В ведомстве начали расследование. Сотрудники трудинспекции выясняют обстоятельства и причины происшедшего.