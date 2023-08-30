Мужчину обнаружили мёртвым в купе
Всё произошло на минувшей неделе, 24 августа, в пассажирском поезде, следовавшем из Москвы в Улан-Удэ. Как сообщили в государственной инспекции труда в Нижегородской области, 48-летний повар вагона-ресторана скончался прямо в служебном купе – мужчину обнаружили там, когда он уже не подавал признаков жизни.
В момент несчастного случая поезд двигался по маршруту в Арзамасском городском округе Нижегородской области. В ведомстве начали расследование. Сотрудники трудинспекции выясняют обстоятельства и причины происшедшего.
Повар вагона-ресторана скончался в поезде по пути в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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