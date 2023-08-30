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Улан-удэнец обчистил квартиру пожилого соседа

Улан-удэнец обчистил квартиру пожилого соседа
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Ущерб составил 14 тысяч рублей

67-летний житель Улан-Удэ стал жертвой квартирного вора.

Пенсионер рассказал, что несколько недель назад переехал из многоквартирного деревянного дома в частный дом в пригороде, но регулярно проверял свою квартиру. Когда он в очередной раз приехал в квартиру, то увидел, что навесной замок на входной двери взломан, а из помещения пропали предметы быта, одежда, стиральная машина, печное литье, компрессор от холодильника и напольные весы.

О происшествии он в полицию и, ожидая следственно-оперативную группу, решил зайти в гости к соседу. В доме у мужчины потерпевший увидел свои напольные весы, на что сосед сказал, что не знает откуда они взялись и спешно ушёл из дома.

Полицейские задержали 54-летнего подозреваемого. Эксперт-криминалист нашёл на месте происшествия следы предполагаемого преступника.

В- ходе следственных действий задержанный признался, что проник в жилье соседа и похитил имущество. Часть вещей он продал на рынке, металлические изделия сдал в скупку, одежду и некоторые предметы быта оставил для личного пользования, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Часть украденного изъята и возвращена владельцу. Ущерб потерпевший оценил в 14 тысяч рублей.

Подозреваемый ранее судим, не работает.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

кража

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