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Житель Иркутской области пострадал при попытке потушить свою квартиру

Житель Иркутской области пострадал при попытке потушить свою квартиру
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл из-за короткого замыкания

Днём 29 августа в селе Тангуй Братского района Иркутской области произошёл пожар, на котором пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Сообщение о том, что горят жилой двухквартирный дом и хозяйственные постройки, поступило в пожарно-спасательную службу в 13:50.

Первой на место прибыла пожарная команда Тангуйского сельского поселения, из ближайшей областной пожарной части был направлен расчёт. На момент прибытия первого подразделения горела кровля жилого дома и расположенных рядом хозяйственных построек. В условиях плотной застройки существовала угроза распространения огня.

Самостоятельно из горящей квартиры эвакуировались два человека. Термический ожог при попытке тушения получил хозяин квартиры. Госпитализации ему не потребовалась.

Работа по ликвидации открытого горения продолжалась более получаса. В результате пожара повреждена кровля жилого дома на площади 96 квадратных метров и кровля хозяйственных построек на общей площади 22 квадратных метра.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
пожар

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