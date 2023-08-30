В улан-удэнском парке «Юбилейный» произошёл крупный пожар

В Улан-Удэ произошёл пожар в парке «Юбилейный». В небо поднимался столб густого чёрного дыма. Полыхали постройки, в которых когда-то жили животные.В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии рассказали, что сообщение о возгорании в парке поступило в 12:49. На момент прибытия первого подразделения пожарных горели надворные постройки около детского парка. Угрозы перехода огня на другие объекты не было.На данный момент пожар локализован на площади 150 кв.м. Пострадавших нет.Всего к тушению привлечены 10 пожарных и две единицы техники.

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