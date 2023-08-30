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В улан-удэнском парке «Юбилейный» произошёл крупный пожар

В улан-удэнском парке «Юбилейный» произошёл крупный пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Его площадь, по предварительным данным, 150 кв. метров

В Улан-Удэ произошёл пожар в парке «Юбилейный». В небо поднимался столб густого чёрного дыма. Полыхали постройки, в которых когда-то жили животные.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии рассказали, что сообщение о возгорании в парке поступило в 12:49. На момент прибытия первого подразделения пожарных горели надворные постройки около детского парка. Угрозы перехода огня на другие объекты не было.

На данный момент пожар локализован на площади 150 кв.м. Пострадавших нет.

Всего к тушению привлечены 10 пожарных и две единицы техники.

Информация уточняется.

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