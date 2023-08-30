Мужчина напал на двух прохожих с ножом во время вечерней прогулки
В Иркутске предстал перед судом 49-летний мужчина, напавший на двух прохожих с ножом в районе бульвара Рябикова. Один погиб на месте, другой был ранен.
Подсудимого признали виновным по статье «Убийство» и «Покушение на убийство».
Инцидент произошёл 29 апреля 2022 года.
- Мужчина и женщина во время вечерней прогулки в районе бульвара Рябикова вступили в конфликт с двумя прохожими из-за малозначительного повода. В ходе ссоры мужчина причинил оппоненту ножевое ранение, которое впоследствии оказалось смертельным, а затем ранил второго потерпевшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Иркутянина осудили на 13 лет за убийство прохожего на улице
Происшествия, Фото:
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