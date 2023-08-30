Иркутянина осудили на 13 лет за убийство прохожего на улице

Мужчина напал на двух прохожих с ножом во время вечерней прогулки



В Иркутске предстал перед судом 49-летний мужчина, напавший на двух прохожих с ножом в районе бульвара Рябикова. Один погиб на месте, другой был ранен.



Подсудимого признали виновным по статье «Убийство» и «Покушение на убийство».



Инцидент произошёл 29 апреля 2022 года.



- Мужчина и женщина во время вечерней прогулки в районе бульвара Рябикова вступили в конфликт с двумя прохожими из-за малозначительного повода. В ходе ссоры мужчина причинил оппоненту ножевое ранение, которое впоследствии оказалось смертельным, а затем ранил второго потерпевшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

