Для задержания буйной женщины вызвали росгвардейцев
В Улан-Удэ пьяная женщина напала на фельдшера и водителя скорой помощи. Об этом инциденте рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Работники скорой приехали на сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома по улице Ключевская мужчине стало плохо.
Пока медики осматривали мужчину, его пьяная подруга вела себя неадекватно. Сперва она пыталась проникнуть в карету скорой помощи, когда же её не пустили, стала со злости пинать автомобиль.
Водитель и фельдшер пытались успокоить женщину. Однако она разбила очки водителю, а фельдшеру нанесла побои. Не справившись с буйной женщиной, медики вызвали наряд вневедомственной охраны Росгвардии, нажав «тревожную кнопку».
Только после прибытия росгвардейцев дама успокоилась.
Женщине 30 лет, она нигде не работает, ранее не раз привлекалась к административной ответственности. Её доставили в полицию в связи с нанесением побоев медицинскому работнику.
А мужчина, которому была вызвана скорая помощь, во время всей этой суматохи убежал.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в Улан-Удэ буйный пациент, не желавший ехать в больницу, устроил дебош в карете скорой помощи. Он напал на водителя и выпрыгнул из автомобиля на ходу.
В Улан-Удэ женщина разбила очки водителю скорой и побила фельдшера
Происшествия, Фото:
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