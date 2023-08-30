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В Улан-Удэ женщина разбила очки водителю скорой и побила фельдшера

В Улан-Удэ женщина разбила очки водителю скорой и побила фельдшера
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Для задержания буйной женщины вызвали росгвардейцев

В Улан-Удэ пьяная женщина напала на фельдшера и водителя скорой помощи. Об этом инциденте рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Работники скорой приехали на сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома по улице Ключевская мужчине стало плохо.

Пока медики осматривали мужчину, его пьяная подруга вела себя неадекватно. Сперва она пыталась проникнуть в карету скорой помощи, когда же её не пустили, стала со злости пинать автомобиль.

Водитель и фельдшер пытались успокоить женщину. Однако она разбила очки водителю, а фельдшеру нанесла побои. Не справившись с буйной женщиной, медики вызвали наряд вневедомственной охраны Росгвардии, нажав «тревожную кнопку».

Только после прибытия росгвардейцев дама успокоилась.

Женщине 30 лет, она нигде не работает, ранее не раз привлекалась к административной ответственности. Её доставили в полицию в связи с нанесением побоев медицинскому работнику.

А мужчина, которому была вызвана скорая помощь, во время всей этой суматохи убежал.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в Улан-Удэ буйный пациент, не желавший ехать в больницу, устроил дебош в карете скорой помощи. Он напал на водителя и выпрыгнул из автомобиля на ходу.

побои скорая помощь Росгвардия

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