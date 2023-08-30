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В Бурятии таинственно пропал сторож лесоделяны

В Бурятии таинственно пропал сторож лесоделяны
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
44-летний мужчина исчез три дня назад

Всё произошло в Селенгинском районе, в местности Хулур. В минувшее воскресенье, 27 августа, там пропал 44-летний мужчина, который работал на лесоделяне сторожем.

Накануне на место отправились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из Гусиноозёрска. Они обследовали 9 квадратных километров леса, но пока безуспешно.

Поисковые работы продолжаются. К ним также подключились полицейские, пожарные МЧС и добровольцы, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пропавшие без вести поисковая операция

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