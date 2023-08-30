В Бурятии таинственно пропал сторож лесоделяны

44-летний мужчина исчез три дня назад



Всё произошло в Селенгинском районе, в местности Хулур. В минувшее воскресенье, 27 августа, там пропал 44-летний мужчина, который работал на лесоделяне сторожем.



Накануне на место отправились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из Гусиноозёрска. Они обследовали 9 квадратных километров леса, но пока безуспешно.



Поисковые работы продолжаются. К ним также подключились полицейские, пожарные МЧС и добровольцы, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

