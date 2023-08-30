44-летний мужчина исчез три дня назад
Всё произошло в Селенгинском районе, в местности Хулур. В минувшее воскресенье, 27 августа, там пропал 44-летний мужчина, который работал на лесоделяне сторожем.
Накануне на место отправились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из Гусиноозёрска. Они обследовали 9 квадратных километров леса, но пока безуспешно.
Поисковые работы продолжаются. К ним также подключились полицейские, пожарные МЧС и добровольцы, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии таинственно пропал сторож лесоделяны
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина напал на двух прохожих с ножом во время вечерней прогулки
44-летний мужчина исчез три дня назад
Для задержания буйной женщины вызвали росгвардейцев
Водитель во время аварии был пьян
После смерти пятилетней девочки возбудили уголовное дело о халатности
Пожарным-десантникам приходится работать на каменистых россыпях
Молодой человек собирался торговать там запрещённым веществом
Водитель иномарки попала в больницу с травмами
Женщина отправила голосовое сообщение в мессенджере
Из-за чего случился пожар выясняется
Его не испугал даже предупредительный выстрел
ДТП произошло на федеральной трассе
Мужчина незаконно вывозил лес в Китай
Он воровал общедомовое имущество
Больше всего нарушений зафиксировано в Заиграевском районе