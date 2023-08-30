Водитель во время аварии был пьян
Суд в Кяхтинском районе Бурятии приговорил к 5,5 годам лишения свободы водителя, совершившего смертельное ДТП.
- В судебном заседании установлено, что мужчина управлял автомобилем «Тойота Корона» в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил выезд на обочину автомобильной дороги с последующим опрокидыванием машины. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил травмы, не совместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Мужчина признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Суд отправил его на 5 лет 6 месяцев в колонию-поселение, а также лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии виновнику смертельного ДТП дали 5,5 лет колонии
Происшествия, Фото:
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