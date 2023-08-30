Пожарным-десантникам приходится работать на каменистых россыпях
В Бурятии третий день тушат сложный лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Он возник из-за сухой грозы 28 августа.
Сегодня утром работы по ликвидации возгорания продолжаются, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Пожар действует в труднодоступной местности, крутизна склона 40 градусов. Вручную отрабатываются кромки пожара, сложность создают каменистые россыпи, покрытые мхом, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
На тушении работает 41 пожарный-десантник. Общая лесная площадь, пройденная огнём, составляет 67 га, из них 52 га – нелесная.
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим.
В Бурятии третий день тушат сложный лесной пожар
Происшествия, Фото:
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