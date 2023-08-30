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В Бурятии третий день тушат сложный лесной пожар

В Бурятии третий день тушат сложный лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Пожарным-десантникам приходится работать на каменистых россыпях

В Бурятии третий день тушат сложный лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Он возник из-за сухой грозы 28 августа.

Сегодня утром работы по ликвидации возгорания продолжаются, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Пожар действует в труднодоступной местности, крутизна склона 40 градусов. Вручную отрабатываются кромки пожара, сложность создают каменистые россыпи, покрытые мхом, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

На тушении работает 41 пожарный-десантник. Общая лесная площадь, пройденная огнём, составляет 67 га, из них 52 га – нелесная.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. 
лесные пожары

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