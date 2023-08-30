Уроженца Бурятии будут судить на Сахалине за наркотики

Молодой человек собирался торговать там запрещённым веществом









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28-летний уроженец Бурятии предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков. Эта история началась ещё в феврале. Молодой человек приобрёл в Улан-Удэ более 56 граммов гашишного масла.14-го февраля он прилетел из столицы республики в Южно-Сахалинск, купил в местных аптеках и магазинах полимерные пакеты, медицинские шприцы и перчатки, а после расфасовал наркотики по 13 пакетам и двум шприцам.Злоумышленник хранил всё это по месту проживания и одновременно искал покупателей. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по Сахалинской области узнали о наркоторговце и спустя несколько дней, 22-го числа, задержали парня в результате оперативно-розыскных мероприятий.У него обнаружили и изъяли крупную партию гашишного масла. Против молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам»). Оно уже ушло в суд, сообщили в УМВД по Сахалинской области.