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Уроженца Бурятии будут судить на Сахалине за наркотики

Уроженца Бурятии будут судить на Сахалине за наркотики
Происшествия,  Фото:УМВД по Сахалинской области
Молодой человек собирался торговать там запрещённым веществом

28-летний уроженец Бурятии предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков. Эта история началась ещё в феврале. Молодой человек приобрёл в Улан-Удэ более 56 граммов гашишного масла.


14-го февраля он прилетел из столицы республики в Южно-Сахалинск, купил в местных аптеках и магазинах полимерные пакеты, медицинские шприцы и перчатки, а после расфасовал наркотики по 13 пакетам и двум шприцам.

Злоумышленник хранил всё это по месту проживания и одновременно искал покупателей. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по Сахалинской области узнали о наркоторговце и спустя несколько дней, 22-го числа, задержали парня в результате оперативно-розыскных мероприятий.

У него обнаружили и изъяли крупную партию гашишного масла. Против молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30   пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам»). Оно уже ушло в суд, сообщили в УМВД по Сахалинской области.
наркотики уголовное дело суд Сахалин

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