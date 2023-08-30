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В Бурятии опрокинулся автомобиль, у которого на ходу разорвало колесо

В Бурятии опрокинулся автомобиль, у которого на ходу разорвало колесо
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Водитель иномарки попала в больницу с травмами

ДТП произошло утром 29 августа около села Шергино в Кабанском районе Бурятии, на 68 километре региональной автодороги «Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино». Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», водитель Mitsubishi Pajero ехала в Шергино из Покровки. В какой-то момент у автомобиля прямо на ходу разорвало заднее правое колесо.


Водитель иномарки – 41-летняя женщина вылетела на встречную полосу. Машина опрокинулась. Женщина получила травмы. Её увезли в центральную районную больницу.

Помимо неё, в авто было двое детей – 16 и 8 лет. Им госпитализация не потребовалась. У автомобиля – механические повреждения.
ДТП пострадавшие

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