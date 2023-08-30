В Бурятии опрокинулся автомобиль, у которого на ходу разорвало колесо

Водитель иномарки попала в больницу с травмами
ДТП произошло утром 29 августа около села Шергино в Кабанском районе Бурятии, на 68 километре региональной автодороги «Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино». Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», водитель Mitsubishi Pajero ехала в Шергино из Покровки. В какой-то момент у автомобиля прямо на ходу разорвало заднее правое колесо.
Водитель иномарки – 41-летняя женщина вылетела на встречную полосу. Машина опрокинулась. Женщина получила травмы. Её увезли в центральную районную больницу.
Помимо неё, в авто было двое детей – 16 и 8 лет. Им госпитализация не потребовалась. У автомобиля – механические повреждения.
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