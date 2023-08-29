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В Бурятии буйный мужчина чуть не зарубил топором полицейского

В Бурятии буйный мужчина чуть не зарубил топором полицейского
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Его не испугал даже предупредительный выстрел

В Джидинском районе Бурятии перед судом предстанет 37-летний мужчина, едва не зарубивший топором полицейского.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, происшествие случилось в селе Петропавловка 15 июня 2023 года. Установлено, что местный житель вместе с сожительницей распивал алкоголь. Вечером пара поссорилась, и мужчина побил возлюбленную. Опасаясь за свою жизнь, женщина обратилась за помощью в отдел полиции.

Для проверки поступившего заявления к месту прибыл наряд сотрудников вневедомственной охраны. Увидев полицейских, мужчина вооружился топором и напал на них.

- Продолжая размахивать топором, выкрикивая угрозы убийством, нанося множество ударов по калитке забора, обвиняемый причинил рану полицейскому. Далее сотрудник полиции предупредил обвиняемого о применении к нему оружия и произвёл предупредительный выстрел в воздух. Однако тот не отреагировал и продолжал наступать, намереваясь метнуть в полицейского топор, - сообщили в следственном управлении.

К счастью, буйного мужчину удалось скрутить другим полицейским. Его обезоружили и задержали.

На сельчанина возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (317 УК РФ). По ней предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы, либо вовсе пожизненное лишение свободы.

Обвиняемый ранее уже был судим. Его дело ушло в суд, и скоро он окажется на скамье подсудимых. 
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов

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