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Забайкалку оштрафовали за оскорбление девочки-подростка

Забайкалку оштрафовали за оскорбление девочки-подростка
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Женщина отправила голосовое сообщение в мессенджере

Жительница Шелопугинского района Забайкальского края оскорбила подростка. Мать девочки обратилась в прокуратуру.

Как оказалось, в июне 13-летня дочь заявительницы получила в мессенджере от матери своей сверстницы, с которой ранее у неё произошёл конфликт. Голосовые сообщения, содержащие грубую нецензурную брань и оскорбительные слова, которые унизили честь и достоинство несовершеннолетней.

Прокуратура возбудила в отношении женщины дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».

Суд признал женщину виновной и оштрафовал на три тысячи рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.
Забайкальский край оскорбления

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