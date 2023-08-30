Забайкалку оштрафовали за оскорбление девочки-подростка

Женщина отправила голосовое сообщение в мессенджере



Жительница Шелопугинского района Забайкальского края оскорбила подростка. Мать девочки обратилась в прокуратуру.



Как оказалось, в июне 13-летня дочь заявительницы получила в мессенджере от матери своей сверстницы, с которой ранее у неё произошёл конфликт. Голосовые сообщения, содержащие грубую нецензурную брань и оскорбительные слова, которые унизили честь и достоинство несовершеннолетней.



Прокуратура возбудила в отношении женщины дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».



Суд признал женщину виновной и оштрафовал на три тысячи рублей.



Постановление суда в законную силу не вступило.

