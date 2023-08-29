ДТП произошло на федеральной трассе
Ночью 29 августа под Усть-Кутом погиб пешеход, сбитый грузовиком.
Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, сообщение о ДТП поступило около 2 часов ночи. На федеральной трассе «Вилюй» водитель грузовика Shacman совершил наезд на 45-летнего пешехода. Мужчина двигался в попутном направлении по проезжей части со стороны посёлка Верхнемарково в сторону города Усть-Кут.
От полученных травм пешеход скончался до приезда медиков.
Полицейские проводят проверку, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
В Иркутской области грузовик насмерть сбил пешехода
Происшествия, Фото:
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