В Иркутской области грузовик насмерть сбил пешехода

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

ДТП произошло на федеральной трассе



Ночью 29 августа под Усть-Кутом погиб пешеход, сбитый грузовиком.



Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, сообщение о ДТП поступило около 2 часов ночи. На федеральной трассе «Вилюй» водитель грузовика Shacman совершил наезд на 45-летнего пешехода. Мужчина двигался в попутном направлении по проезжей части со стороны посёлка Верхнемарково в сторону города Усть-Кут.



От полученных травм пешеход скончался до приезда медиков.



Полицейские проводят проверку, все обстоятельства случившегося устанавливаются.



