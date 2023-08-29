В Бурятии с контрабандиста леса взыщут 335 миллионов рублей

Мужчина незаконно вывозил лес в Китай



В Улан-Удэ суд обязал гендиректора двух коммерческих организаций выплатить в бюджет ущерб в размере 335 миллионов рублей.



Ранее суд признал предпринимателя виновным в пяти преступлениях по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере».



- Осуждённый через подконтрольных ему двух юридических лиц предоставил в подразделение таможни ложные сведения о происхождении экспортируемого товара. Он незаконно переместил из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику лесоматериалы, являющиеся стратегически важными ресурсами, в крупном размере общим объемом 32 489,8 куб. м., - сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.



Для возмещения государству причинённого преступлением ущерба прокуратура Бурятии направила в суд иск о взыскании с бизнесмена и возглавляемых им юридических лиц в пользу Российской Федерации 335 млн рублей.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил исковые требования. После вступления решения суда в законную силу прокуратура обеспечит контроль за ходом его исполнения.



