Мужчина незаконно вывозил лес в Китай
В Улан-Удэ суд обязал гендиректора двух коммерческих организаций выплатить в бюджет ущерб в размере 335 миллионов рублей.
Ранее суд признал предпринимателя виновным в пяти преступлениях по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере».
- Осуждённый через подконтрольных ему двух юридических лиц предоставил в подразделение таможни ложные сведения о происхождении экспортируемого товара. Он незаконно переместил из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику лесоматериалы, являющиеся стратегически важными ресурсами, в крупном размере общим объемом 32 489,8 куб. м., - сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.
Для возмещения государству причинённого преступлением ущерба прокуратура Бурятии направила в суд иск о взыскании с бизнесмена и возглавляемых им юридических лиц в пользу Российской Федерации 335 млн рублей.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил исковые требования. После вступления решения суда в законную силу прокуратура обеспечит контроль за ходом его исполнения.
В Бурятии с контрабандиста леса взыщут 335 миллионов рублей
Происшествия, Фото:
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