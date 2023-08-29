Он воровал общедомовое имущество
В Улан-Удэ оперативники раскрыли кражи из подвалов жилых домов, сообщили в пресс-службу МВД по Бурятии.
Ранее в дежурную часть отдела полиции № 1 обратилась сотрудница управляющей компании. Она рассказала, что неизвестный проник в подвал многоквартирного дома в посёлке Восточный и украл общедомовое имущество – светильники, 100 метров кабеля и электрические провода. Ущерб составил более 16 тысяч рублей.
В результате кражи в одном из подъездов дома отключилось электричество. На место приехала аварийная бригада, которая и обнаружила кражу.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 35-летнего жителя Загорска.
Полицейские установили, что задержанный совершил ещё одну кражу. Выяснилось, что несколькими днями ранее он проник в подвал другого многоквартирного дома, взломав навесной замок. Оттуда украл светильники и более 60 метров медного кабеля. Ущерб составил 94 тысячи рублей.
Мужчина пояснил, что украденное он продал. Вор ранее судим, сейчас работает грузчиком на оптовой базе.
Полицейские устанавливают причастность задержанного к иным аналогичным преступлениям.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
В Улан-Удэ грузчик воровал из подвалов многоквартирных домов
Происшествия, Фото:
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