В Бурятии лесники за неделю выявили восемь незаконных рубок

Больше всего нарушений зафиксировано в Заиграевском районе



В Бурятии лесники ежедневно патрулируют леса. Только за прошедшую неделю проведено 288 патрулирований, выявлено восемь случаев нарушений, подпадающих под статью 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».



Больше всего нарушений зарегистрировано в Заиграевском районе – шесть случаев, в Кабанском районе выявлено два случая незаконной заготовки древесины.



- Из восьми случаев нарушения требований лесного законодательства в трёх специалисты установили нарушителей. Объём незаконно заготовленной древесины составил 477,24 кубометров, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Все материалы были переданы в полицию для принятия правовых решений.



Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.

