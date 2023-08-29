Пенсионерка из Читы в последний момент передумала отдавать 2 млн мошенникам

Она осознала, что её обманывают, уже перед входом в банк



В полицию Читы обратилась 71-летняя местная жительница, которая едва не стала жертвой мошенников.



У пенсионерки есть накопления в размере двух миллионов рублей. На днях женщине позвонил якобы сотрудник Следственного комитета и заявил о «подозрительных действиях с её банковским счётом». Мошенник порекомендовал ей обналичить всю сумму и перевести деньги на «безопасные счета» для сохранности.



Женщина поверила и сняла все деньги. Затем домой к пенсионерке приехал «сотрудник Центробанка». Он показал читинке документы, подтверждающие, что он «уполномочен помогать гражданам сохранять их деньги». Мошенник передал реквизиты «безопасных счетов» для перевода наличных и вызвал жертве такси, отправив её в отделение банка для перевода.



Однако пенсионерка в последний момент поняла, что происходит.



- Приехав к банку, женщина не торопилась заходить внутрь, а решила передохнуть на скамейке, где обдумала свои действия и поняла, что её деньги находятся в руках, и никакая опасность киберхищения им не грозит. В этот момент она поняла, что чуть не стала жертвой мошенников, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».



