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В Бурятии горел ВАЗ

В Бурятии горел ВАЗ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Из-за чего случился пожар выясняется

Во второй половине дня в понедельник, 28 августа, в улусе Тэгда Хоринского района Бурятии загорелся автомобиль ВАЗ, сообщает группа «Хоринск-инфо.24/7».

В результате пожара салон автомобиля выгорел изнутри.

Причина и ущерб устанавливаются.

На тушение пожара выезжали пять человек.



пожар

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