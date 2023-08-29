Из-за чего случился пожар выясняется
Во второй половине дня в понедельник, 28 августа, в улусе Тэгда Хоринского района Бурятии загорелся автомобиль ВАЗ, сообщает группа «Хоринск-инфо.24/7».
В результате пожара салон автомобиля выгорел изнутри.
Причина и ущерб устанавливаются.
На тушение пожара выезжали пять человек.
В Бурятии горел ВАЗ
Происшествия, Фото:
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