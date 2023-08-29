В Бурятии горел ВАЗ

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Из-за чего случился пожар выясняется



Во второй половине дня в понедельник, 28 августа, в улусе Тэгда Хоринского района Бурятии загорелся автомобиль ВАЗ, сообщает группа «Хоринск-инфо.24/7».



В результате пожара салон автомобиля выгорел изнутри.



Причина и ущерб устанавливаются.



На тушение пожара выезжали пять человек.







