В Бурятии тушат сложный лесной пожар

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Он действует на крутом склоне



Накануне, 28 августа, в Северо-Байкальском районе Бурятии обнаружили лесной пожар. Установлено, что он возник из-за сухой грозы.



Его тушение продолжается и утром 29 августа.



- Тушение пожара осложняется труднодоступной местностью, крутизной склона 40 градусов, каменистыми россыпями и хвойной лесной подстилкой - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.



В республике действует особый противопожарный режим. Ежедневно меняется класс пожарной опасности, так, на сегодня в Кабанском районе зафиксирован 2 класс, в остальных районах Бурятии сохраняется 3 класс (из пяти возможных).



Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, продолжается работа по выявлению нарушителей противопожарного режима. За последние три дня сотрудники лесной охраны составили 31 протокол.



При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.



