Он действует на крутом склоне
Накануне, 28 августа, в Северо-Байкальском районе Бурятии обнаружили лесной пожар. Установлено, что он возник из-за сухой грозы.
Его тушение продолжается и утром 29 августа.
- Тушение пожара осложняется труднодоступной местностью, крутизной склона 40 градусов, каменистыми россыпями и хвойной лесной подстилкой - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
В республике действует особый противопожарный режим. Ежедневно меняется класс пожарной опасности, так, на сегодня в Кабанском районе зафиксирован 2 класс, в остальных районах Бурятии сохраняется 3 класс (из пяти возможных).
Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, продолжается работа по выявлению нарушителей противопожарного режима. За последние три дня сотрудники лесной охраны составили 31 протокол.
При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии тушат сложный лесной пожар
Происшествия, Фото:
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