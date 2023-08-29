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В Бурятии тушат сложный лесной пожар

В Бурятии тушат сложный лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Он действует на крутом склоне

Накануне, 28 августа, в Северо-Байкальском районе Бурятии обнаружили лесной пожар. Установлено, что он возник из-за сухой грозы.

Его тушение продолжается и утром 29 августа.

- Тушение пожара осложняется труднодоступной местностью, крутизной склона 40 градусов, каменистыми россыпями и хвойной лесной подстилкой - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

В республике действует особый противопожарный режим. Ежедневно меняется класс пожарной опасности, так, на сегодня в Кабанском районе зафиксирован 2 класс, в остальных районах Бурятии сохраняется 3 класс (из пяти возможных).

Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, продолжается работа по выявлению нарушителей противопожарного режима. За последние три дня сотрудники лесной охраны составили 31 протокол.

При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

лесные пожары

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