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В Бурятии 13-летний мальчик перевернулся на мопеде

В Бурятии 13-летний мальчик перевернулся на мопеде
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Юного водителя госпитализировали

В селе Хоринск в Бурятии в ДТП пострадал 13-летний мальчик, катавшийся на мопеде.

- 27 августа в 22.43 часов 13-летний подросток, управляя мопедом «Альфа», не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП мальчик с травмами был госпитализирован в больницу.

ДТП мопед

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