В Бурятии 13-летний мальчик перевернулся на мопеде

Юного водителя госпитализировали



В селе Хоринск в Бурятии в ДТП пострадал 13-летний мальчик, катавшийся на мопеде.



- 27 августа в 22.43 часов 13-летний подросток, управляя мопедом «Альфа», не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП мальчик с травмами был госпитализирован в больницу.



