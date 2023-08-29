Юного водителя госпитализировали
В селе Хоринск в Бурятии в ДТП пострадал 13-летний мальчик, катавшийся на мопеде.
- 27 августа в 22.43 часов 13-летний подросток, управляя мопедом «Альфа», не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мальчик с травмами был госпитализирован в больницу.
В Бурятии 13-летний мальчик перевернулся на мопеде
Происшествия, Фото:
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