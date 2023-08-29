Главный следователь России заинтересовался страшным пожаром в кафе в Бурятии

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с ДТП, из-за которого произошёл пожар в кафе в тункинском посёлке Аршан. Неделю назад на улице Трактовая вспыхнуло популярное кафе «ШангриЛа». В него въехал автомобиль Mazda Demio. Водитель машины, не справившись с управлением, врезался прямо в резервуар с газом, и он загорелся.
Виновник скрылся с места аварии, однако на следующий день его задержали. Как выяснилось, 21-летний парень угнал чужое авто. За руль он сел пьяным и без прав, а после произошедшего прятался у знакомых.
Пожар же тушили до вечера. Обошлось без пострадавших, однако деревянное здание площадью в 400 с лишним квадратных метров пламя уничтожило полностью.
Владелец заведения Арсентий Тарнюев накануне заявил, что уголовное дело на виновных так и не возбудили. На его беду отозвались только в следственном управлении СКР по Бурятии. Доведённый до отчаяния бизнесмен решил дойти до Путина и Быстрыкина, чтобы привлечь внимание к этой ситуации.
- Хотелось бы обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, председателю следственного комитета Александру Быстрыкину, директору ФСБ России Александру Бортникову с просьбой принять необходимые меры и взять ситуацию под контроль, чтобы справедливость восторжествовала. Такое горе не пожелаешь никому, – подчёркивает Арсентий Тарнюев. – Единственное ведомство, которое откликнулось на нашу беду – следственное управление СКР. Его руководитель Вячеслав Сухоруков принял нас лично и дал понять, что будет следить за ситуацией, переговорит с профильными ведомствами. Надеемся, благодаря этому всё сдвинется хоть в какую-то более-менее положительную сторону.
В тот же день Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ Вячеславу Сухорукову возбудить уголовное дело по факту пожара и доложить о расследовании. Как сообщили в официальном telegram-канале ведомства, его взяли на контроль в центральном аппарате следкома.