Главный следователь России заинтересовался страшным пожаром в кафе в Бурятии





В тот же день Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ Вячеславу Сухорукову возбудить уголовное дело по факту пожара и доложить о расследовании. Как сообщили в официальном telegram-канале ведомства, его взяли на контроль в центральном аппарате следкома.









