29 августа

28 августа

Популярное

Главный следователь России заинтересовался страшным пожаром в кафе в Бурятии

Главный следователь России заинтересовался страшным пожаром в кафе в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с ДТП, из-за которого произошёл пожар в кафе в тункинском посёлке Аршан. Неделю назад на улице Трактовая вспыхнуло популярное кафе «ШангриЛа». В него въехал автомобиль Mazda Demio. Водитель машины, не справившись с управлением, врезался прямо в резервуар с газом, и он загорелся.

Виновник скрылся с места аварии, однако на следующий день его задержали. Как выяснилось, 21-летний парень угнал чужое авто. За руль он сел пьяным и без прав, а после произошедшего прятался у знакомых.

Пожар же тушили до вечера. Обошлось без пострадавших, однако деревянное здание площадью в 400 с лишним квадратных метров пламя уничтожило полностью.

Владелец заведения Арсентий Тарнюев накануне заявил, что уголовное дело на виновных так и не возбудили. На его беду отозвались только в следственном управлении СКР по Бурятии. Доведённый до отчаяния бизнесмен решил дойти до Путина и Быстрыкина, чтобы привлечь внимание к этой ситуации.

- Хотелось бы обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, председателю следственного комитета Александру Быстрыкину, директору ФСБ России Александру Бортникову с просьбой принять необходимые меры и взять ситуацию под контроль, чтобы справедливость восторжествовала. Такое горе не пожелаешь никому, – подчёркивает Арсентий Тарнюев. – Единственное ведомство, которое откликнулось на нашу беду – следственное управление СКР. Его руководитель Вячеслав Сухоруков принял нас лично и дал понять, что будет следить за ситуацией, переговорит с профильными ведомствами. Надеемся, благодаря этому всё сдвинется хоть в какую-то более-менее положительную сторону.

В тот же день Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ Вячеславу Сухорукову возбудить уголовное дело по факту пожара и доложить о расследовании. Как сообщили в официальном telegram-канале ведомства, его взяли на контроль в центральном аппарате следкома.  


пожар ДТП следственный комитет уголовное дело

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии тушат сложный лесной пожар
В Бурятии тушат сложный лесной пожар
Происшествия, 29.08.2023
Он действует на крутом склоне
Главный следователь России заинтересовался страшным пожаром в кафе в Бурятии
Главный следователь России заинтересовался страшным пожаром в кафе в Бурятии
Происшествия, 29.08.2023
Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело 
В Иркутской области водитель «Тойоты» насмерть сбила пенсионерку
Происшествия, 28.08.2023
Пожилая женщина переходила дорогу пешеходного перехода
Забайкалец хранил в сарае два килограмма марихуаны
Забайкалец хранил в сарае два килограмма марихуаны
Происшествия, 28.08.2023
Полицейские поймали мужчину с поличным
Читинка перечислила мошенникам почти 3 млн кредитных денег
Читинка перечислила мошенникам почти 3 млн кредитных денег
Происшествия, 28.08.2023
Она поверила «липовому» руководителю из соцсети 
Забайкальца приговорили к 1,5 годам «строгача» за пьяную езду
Забайкальца приговорили к 1,5 годам «строгача» за пьяную езду
Происшествия, 28.08.2023
Молодого человека на пять лет лишили водительских прав 
В районе Бурятии разлилась Селенга
В районе Бурятии разлилась Селенга
Происшествия, 28.08.2023
Главный приток Байкала там вышел на пойму на 50 сантиметров
Пьяный иркутянин на угнанной машине протаранил автосервис
Пьяный иркутянин на угнанной машине протаранил автосервис
Происшествия, 28.08.2023
Наезд запечатлела камера видеонаблюдения
На Байкале в Бурятии двое мужчин наловили омулей почти на 150 тысяч
На Байкале в Бурятии двое мужчин наловили омулей почти на 150 тысяч
Происшествия, 28.08.2023
Браконьеров задержали транспортные полицейские

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^