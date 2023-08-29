В Бурятии пёс серьёзно пострадал от зубов агрессивного сородича





Этой историей, которая произошла в прибайкальском селе Турунтаево, поделились в улан-удэнском фонде помощи животным «Право на жизнь 03». На одной из местных баз жил пёс по кличке Дружок. Он охранял территорию. Потом руководство базы сменилось и работникам велели вывезти всех сторожевых собак.Сотрудники так и поступили – животных увезли на карьер, и в «месте изгнания» на Дружка напал его бывший «товарищ».- Покусал страшно. Местные женщины – видимо, работают недалеко – кое-как оттащили нападавшего, – рассказали в фонде.Искалеченный пёс отполз в сторону и упал в ров. Искали его два дня. В итоге собаку доставили в Улан-Удэ и поместили в ветеринарную клинику.Пока Дружок не может ходить – травмы у него серьёзные, обе лапки сломаны. Их прооперировали в долг.- Очень напуган, бедолага, – отмечают зоозащитники. – Лечение будет долгим и трудным. Пёс ничем не заслужил такого обращения – он выполнял то, для чего его взяли из приюта, но душа к охранному делу не лежала, оттого и кличка такая.Сейчас Дружку пытаются найти новый дом, но в организации уверены, что обычный дворняга, к тому же «отремонтированный», никому не будет нужен. Волонтёры объявили сбор средств на его лечение и восстановление. Все реквизиты для перечисления денег есть на официальных страницах фонда в соцсетях.