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В Бурятии пёс серьёзно пострадал от зубов агрессивного сородича

В Бурятии пёс серьёзно пострадал от зубов агрессивного сородича
Происшествия,  Фото:фонд «Право на жизнь 03»
Теперь искалеченное животное спасают зоозащитники

Этой историей, которая произошла в прибайкальском селе Турунтаево, поделились в улан-удэнском фонде помощи животным «Право на жизнь 03». На одной из местных баз жил пёс по кличке Дружок. Он охранял территорию. Потом руководство базы сменилось и работникам велели вывезти всех сторожевых собак.

Сотрудники так и поступили – животных увезли на карьер, и в «месте изгнания» на Дружка напал его бывший «товарищ».

- Покусал страшно. Местные женщины – видимо, работают недалеко – кое-как оттащили нападавшего, – рассказали в фонде.

Искалеченный пёс отполз в сторону и упал в ров. Искали его два дня. В итоге собаку доставили в Улан-Удэ и поместили в ветеринарную клинику.

Пока Дружок не может ходить – травмы у него серьёзные, обе лапки сломаны. Их прооперировали в долг.


- Очень напуган, бедолага, – отмечают зоозащитники. – Лечение будет долгим и трудным. Пёс ничем не заслужил такого обращения – он выполнял то, для чего его взяли из приюта, но душа к охранному делу не лежала, оттого и кличка такая.

Сейчас Дружку пытаются найти новый дом, но в организации уверены, что обычный дворняга, к тому же «отремонтированный», никому не будет нужен. Волонтёры объявили сбор средств на его лечение и восстановление. Все реквизиты для перечисления денег есть на официальных страницах фонда в соцсетях.
собаки животные зоозащитники

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