Пьяный иркутянин на угнанной машине протаранил автосервис

Утром 26 августа в Иркутске пьяный мужчина угнал Toyota Corolla и врезался в гаражный бокс автосервиса, в котором находились люди. Инцидент произошёл на улице Баррикад.
В результате происшествия водитель, а также один из находящихся в помещении работников получили незначительные травмы.
- В какой-то момент услышал грохот и удар в спину. Встал, увидел разбитую машину. Подошёл к машине, потребовал заглушить двигатель и открыть капот. Придя, уже увидел, что мужчина за рулём просто спит, - рассказал сотрудник автосервиса.
За рулём иномарки оказался 31-летний мужчина. Полицейские выяснили, что незадолго до происшествия он угнал машину в центре города.
- Находясь на одной из улиц, он увидел открытый автомобиль с запущенным двигателем, сел в него и уехал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
От прохождения освидетельствования мужчина отказался, но признался, что выпил «две полторашки» пива. Кроме того, у мужчины нет и никогда не было водительских прав. В общей сложности сотрудники полиции составили в отношении жителя Иркутска пять административных протоколов.
Также возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Подозреваемому избрали подписку о невыезде.