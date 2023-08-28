Пьяный иркутянин на угнанной машине протаранил автосервис



От прохождения освидетельствования мужчина отказался, но признался, что выпил «две полторашки» пива. Кроме того, у мужчины нет и никогда не было водительских прав. В общей сложности сотрудники полиции составили в отношении жителя Иркутска пять административных протоколов.









Также возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Подозреваемому избрали подписку о невыезде.





За рулём иномарки оказался 31-летний мужчина. Полицейские выяснили, что незадолго до происшествия он угнал машину в центре города.- Находясь на одной из улиц, он увидел открытый автомобиль с запущенным двигателем, сел в него и уехал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.