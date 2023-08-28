На Байкале в Бурятии двое мужчин наловили омулей почти на 150 тысяч

Браконьеров задержали транспортные полицейские



В Кабанском районе Бурятии задержали двух мужчин 35 и 40 лет, которые незаконно ловили омуль в акватории Байкала. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.



Нарушителей задержали транспортные полицейские вместе с представителями рыбоохраны во время рейда около села Посольское.



- Мужчины используя весельную резиновую лодку и рыболовную сеть длиной 150 метров, незаконно добыли рыбу вида омуль. Ущерб от действий браконьеров составил более 146 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершённое по предварительному сговору в крупном размере». Санкция статьи предусматривает штраф от 500 тысяч до млн рублей, либо лишение свободны на срок от 2 до 5 лет.



Браконьерам избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.



