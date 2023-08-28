В районе Бурятии разлилась Селенга





Неделю назад главный приток Байкала в районе поднялся до 452 сантиметров, выйдя на пойму на 72. Тогда залило так называемые заглубленные помещения – подполья и подвалы. Кроме того, подтопило некоторые приусадебные участки и сенокосы и размыло участок дороги «Шергино – Красный Яр – Кудара». Наиболее сложная ситуация была в селе Кабанск – на улицах Строительная, Новостроительная, Партизанская и Луговая.





Жителям населённых пунктов, расположенных по течению Селенги, посоветовали «принять меры по сохранению имущества» и при необходимости – заняться сбором урожая на низменных участках, а при выходе грунтовых вод на придомовых территориях и подтоплении огородов сообщать об этом в сельскую администрацию.





Селенга в Кабанском районе Бурятии подтопила низменные участки. Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», река там поднялась выше поймы на 50 сантиметров. По данным на 12:00, её уровень составлял 430 см при критической отметке в 520.Сейчас в муниципальном образовании ведётся мониторинг гидрологической обстановки. Замеры уровня воды делают четыре раза в день.