В Забайкалье полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения крыши

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Проводится доследственная проверка



Утром 26 августа в селе Макарово Шилкинского района Забайкальском края в частном жилом доме рухнул потолок. На месте погиб полуторагодовалый мальчик.



Следователи проводят доследственную проверку.



- Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили родителей ребёнка, других лиц, живущих в доме. Опрошены жители и представители администрация села. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



