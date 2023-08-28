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В Забайкалье полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения крыши

В Забайкалье полуторагодовалый мальчик погиб из-за обрушения крыши
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Проводится доследственная проверка

Утром 26 августа в селе Макарово Шилкинского района Забайкальском края в частном жилом доме рухнул потолок. На месте погиб полуторагодовалый мальчик.

Следователи проводят доследственную проверку.

- Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили родителей ребёнка, других лиц, живущих в доме. Опрошены жители и представители администрация села. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

смерть

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