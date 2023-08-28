Житель Бурятии украл в гостинице систему нагревания табака





Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в одной из гостиниц в Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже. Преступление он совершил ранее в другой гостинице.Ночью в полицию поступило сообщение о краже из гостиницы по проспекту 50-летия Октября. Администратор гостиницы рассказала, что неизвестный во время заселения в номер, воспользовавшись моментом, стащил у неё из сумочки деньги и систему нагревания табака.- В ходе розыскных мероприятий по горячим следам группой задержания вневедомственной охраны был задержан подозреваемый, который снял номер уже в другой гостинице. В ходе досмотра у него было обнаружено и изъято похищенное, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Задержанный – 31-летний гражданин, житель Закаменского района, ранее неоднократно судимый. Он был доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.