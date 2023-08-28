28 августа

27 августа

Популярное

Житель Бурятии украл в гостинице систему нагревания табака

Житель Бурятии украл в гостинице систему нагревания табака
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вора поймали росгвардейцы

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в одной из гостиниц в Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже. Преступление он совершил ранее в другой гостинице.

Ночью в полицию поступило сообщение о краже из гостиницы по проспекту 50-летия Октября. Администратор гостиницы рассказала, что неизвестный во время заселения в номер, воспользовавшись моментом, стащил у неё из сумочки деньги и систему нагревания табака.


- В ходе розыскных мероприятий по горячим следам группой задержания вневедомственной охраны был задержан подозреваемый, который снял номер уже в другой гостинице. В ходе досмотра у него было обнаружено и изъято похищенное, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный – 31-летний гражданин, житель Закаменского района, ранее неоднократно судимый. Он был доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

кража Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Иркутской области посадили на 8 лет за убийство собутыльника
Жителя Иркутской области посадили на 8 лет за убийство собутыльника
Происшествия, 28.08.2023
Пьяный мужчина сначала избил, а затем зарезал приятеля
В райцентре в Бурятии сгорела баня
В райцентре в Бурятии сгорела баня
Происшествия, 28.08.2023
Полыхающую постройку тушили пять человек
В Бурятии у оптовой покупательницы мяса украли 254 тысяч рублей
В Бурятии у оптовой покупательницы мяса украли 254 тысяч рублей
Происшествия, 28.08.2023
Женщина отдала деньги на хранение, боясь потерять
В Улан-Удэ Hyundai сбил ребёнка во дворе
В Улан-Удэ Hyundai сбил ребёнка во дворе
Происшествия, 28.08.2023
Мальчика увезли в больницу
Улан-удэнец убил мужчину и выбросил тело в овраг
Улан-удэнец убил мужчину и выбросил тело в овраг
Происшествия, 28.08.2023
Убийца не смог обжаловать приговор
В Улан-Удэ горел гараж с автомобильным прицепом
В Улан-Удэ горел гараж с автомобильным прицепом
Происшествия, 27.08.2023
Когда прибыли пожарные, наблюдалось сильное задымление

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^