Их успели вовремя эвакуировать
Ранним утром 27 августа загорелась станция технического обслуживания в городе Закаменск. Возгорание обнаружил работник СТО, он сразу же позвонил в службы экстренного реагирования.
На момент прибытия пожарных внутри бокса было плотное задымление. Во время разведки места пожара начальник караула обнаружил внутри помещения газовые баллоны.
- Наличие баллонов внутри бокса могло привести к их взрыву, поэтому пожарные совместно с работниками СТО незамедлительно эвакуировали баллоны в безопасное место, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Для ликвидации возгорания пожарным потребовалось 13 минут.
В результате пожара повреждены ворота бокса на площади 10 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются.
Взрыв газового баллона, случись он, привёл бы к крупным последствиям. Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался всего один баллон с газом. Повреждения оказались внушительными: взрывная волна выбила стёкла и разрушила помещения. Пострадали 12 человек.
Позже стало известно, что в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.
В Бурятии во время пожара на СТО едва не взорвались газовые баллоны
Происшествия, Фото:
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