28 августа

27 августа

Популярное

Жителя Иркутской области посадили на 8 лет за убийство собутыльника

Жителя Иркутской области посадили на 8 лет за убийство собутыльника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пьяный мужчина сначала избил, а затем зарезал приятеля

В Иркутской области предстал перед судом 38-летний житель города Киренск, убивший приятеля.

Преступление произошло в ночь с 28 на 29 ноября. Житель Киренска в своей квартире распивал спиртное со знакомым. Из-за ссоры он стал избивать руками и ногами гостя, который защищаясь, схватил нож и воткнул оппоненту в живот.

- Хозяин квартиры, перехватив нож, нанёс им потерпевшему не менее 15 ударов в грудную клетку и спину, от чего смерть последнего наступила на месте происшествия. Тело подсудимый переместил в подъезд дома, о чем позже сообщил в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Позже полицейские и следователи СК мужчину задержали и заключили под стражу.

На суде подсудимый не стал признавать свою вину. Однако присяжные на основании предоставленных доказательств признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Иркутской области посадили на 8 лет за убийство собутыльника
Жителя Иркутской области посадили на 8 лет за убийство собутыльника
Происшествия, 28.08.2023
Пьяный мужчина сначала избил, а затем зарезал приятеля
В райцентре в Бурятии сгорела баня
В райцентре в Бурятии сгорела баня
Происшествия, 28.08.2023
Полыхающую постройку тушили пять человек
В Бурятии у оптовой покупательницы мяса украли 254 тысяч рублей
В Бурятии у оптовой покупательницы мяса украли 254 тысяч рублей
Происшествия, 28.08.2023
Женщина отдала деньги на хранение, боясь потерять
В Улан-Удэ Hyundai сбил ребёнка во дворе
В Улан-Удэ Hyundai сбил ребёнка во дворе
Происшествия, 28.08.2023
Мальчика увезли в больницу
Улан-удэнец убил мужчину и выбросил тело в овраг
Улан-удэнец убил мужчину и выбросил тело в овраг
Происшествия, 28.08.2023
Убийца не смог обжаловать приговор
В Улан-Удэ горел гараж с автомобильным прицепом
В Улан-Удэ горел гараж с автомобильным прицепом
Происшествия, 27.08.2023
Когда прибыли пожарные, наблюдалось сильное задымление

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^