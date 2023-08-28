Жителя Иркутской области посадили на 8 лет за убийство собутыльника

Пьяный мужчина сначала избил, а затем зарезал приятеля
В Иркутской области предстал перед судом 38-летний житель города Киренск, убивший приятеля.
Преступление произошло в ночь с 28 на 29 ноября. Житель Киренска в своей квартире распивал спиртное со знакомым. Из-за ссоры он стал избивать руками и ногами гостя, который защищаясь, схватил нож и воткнул оппоненту в живот.
- Хозяин квартиры, перехватив нож, нанёс им потерпевшему не менее 15 ударов в грудную клетку и спину, от чего смерть последнего наступила на месте происшествия. Тело подсудимый переместил в подъезд дома, о чем позже сообщил в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Позже полицейские и следователи СК мужчину задержали и заключили под стражу.
На суде подсудимый не стал признавать свою вину. Однако присяжные на основании предоставленных доказательств признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.
Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
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Происшествия, Фото:
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