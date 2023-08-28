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Забайкалец хранил в сарае два килограмма марихуаны

Забайкалец хранил в сарае два килограмма марихуаны
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Полицейские поймали мужчину с поличным

В Тунгокоченском районе Забайкальского края полицейские задержали 33-летнего местного жителя, хранившего наркотики в своём сарае. У мужчины обнаружили два килограмма марихуаны.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в сарае на территории частного домовладения, принадлежащего 33-летнему мужчине обнаружено и изъята растительная масса с характерным запахом конопли. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество является марихуаной весом более двух килограммов.

Мужчина признался сотрудникам полиции, что заготовил коноплю для личного употребления и разместил растение в сарае для просушки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, совершённое в крупном размере».

Также мужчина был освидетельствован на состояние наркотического опьянения и привлекли к административной ответственности.


Забайкальский край наркотики

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