Полицейские поймали мужчину с поличным
В Тунгокоченском районе Забайкальского края полицейские задержали 33-летнего местного жителя, хранившего наркотики в своём сарае. У мужчины обнаружили два килограмма марихуаны.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в сарае на территории частного домовладения, принадлежащего 33-летнему мужчине обнаружено и изъята растительная масса с характерным запахом конопли. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество является марихуаной весом более двух килограммов.
Мужчина признался сотрудникам полиции, что заготовил коноплю для личного употребления и разместил растение в сарае для просушки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, совершённое в крупном размере».
Также мужчина был освидетельствован на состояние наркотического опьянения и привлекли к административной ответственности.
Забайкалец хранил в сарае два килограмма марихуаны
Происшествия, Фото:
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