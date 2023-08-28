Она поверила «липовому» руководителю из соцсети
Жительница Читы по указанию мошенников оформила четыре кредита и отдала заёмные деньги.
Читинка обратилась в полицию с заявлением о краже 2 790 000 рублей. Сотрудники полиции установили, что потерпевшая - работник одной из медицинских организацией города. В соцсети ей написала женщина и представилась её руководителем, которая сообщила, что необходимо помочь сотрудникам правоохранительных органов в решении одного вопроса.
Через несколько минут потерпевшей перезвонил якобы сотрудник ФСБ и сообщил о том, что с её банковским счётом совершаются мошеннические действия. Чтобы они не оформили кредит на её имя, женщину убедили опередить мошенников. Она доверилась лже-сотруднику правоохранительных органов и под его диктовку оформила четыре кредита на общую сумму почти 3 000 000 рублей и перевела деньги «для сохранности на безопасные счета».
Ожидая возврата денег, потерпевшая рассказала о произошедшем своей подруге, которая убедила её обратиться в полицию, потому что она стала жертвой мошенников.
Забайкалка призналась полицейским, что ни один раз слышала информацию о подобной схеме мошенничества. В данном случае женщину подкупило сообщение от якобы руководителя, и она поверила его авторитетному мнению, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка перечислила мошенникам почти 3 млн кредитных денег
Происшествия, Фото:
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