Читинка перечислила мошенникам почти 3 млн кредитных денег

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Она поверила «липовому» руководителю из соцсети



Жительница Читы по указанию мошенников оформила четыре кредита и отдала заёмные деньги.



Читинка обратилась в полицию с заявлением о краже 2 790 000 рублей. Сотрудники полиции установили, что потерпевшая - работник одной из медицинских организацией города. В соцсети ей написала женщина и представилась её руководителем, которая сообщила, что необходимо помочь сотрудникам правоохранительных органов в решении одного вопроса.



Через несколько минут потерпевшей перезвонил якобы сотрудник ФСБ и сообщил о том, что с её банковским счётом совершаются мошеннические действия. Чтобы они не оформили кредит на её имя, женщину убедили опередить мошенников. Она доверилась лже-сотруднику правоохранительных органов и под его диктовку оформила четыре кредита на общую сумму почти 3 000 000 рублей и перевела деньги «для сохранности на безопасные счета».



Ожидая возврата денег, потерпевшая рассказала о произошедшем своей подруге, которая убедила её обратиться в полицию, потому что она стала жертвой мошенников.



Забайкалка призналась полицейским, что ни один раз слышала информацию о подобной схеме мошенничества. В данном случае женщину подкупило сообщение от якобы руководителя, и она поверила его авторитетному мнению, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

