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В райцентре в Бурятии сгорела баня

В райцентре в Бурятии сгорела баня
Происшествия,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
Полыхающую постройку тушили пять человек

Пожар произошёл вечером 26 августа в Селенгинском районе Бурятии. Во дворе одного из частных домов в Гусиноозёрске вспыхнула баня, рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7».

С пламенем боролись пять человек. Привлечь пришлось две единицы техники. В итоге огонь повредил баню на площади в 10 квадратных метров. Причина уже известна – нарушение пожарной безопасности при топке: для этого использовали легковоспламеняющиеся вещества.
пожар

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