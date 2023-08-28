Полыхающую постройку тушили пять человек
Пожар произошёл вечером 26 августа в Селенгинском районе Бурятии. Во дворе одного из частных домов в Гусиноозёрске вспыхнула баня, рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7».
С пламенем боролись пять человек. Привлечь пришлось две единицы техники. В итоге огонь повредил баню на площади в 10 квадратных метров. Причина уже известна – нарушение пожарной безопасности при топке: для этого использовали легковоспламеняющиеся вещества.
В райцентре в Бурятии сгорела баня
Происшествия, Фото:
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