В райцентре в Бурятии сгорела баня

Полыхающую постройку тушили пять человек



Пожар произошёл вечером 26 августа в Селенгинском районе Бурятии. Во дворе одного из частных домов в Гусиноозёрске вспыхнула баня, рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7».



С пламенем боролись пять человек. Привлечь пришлось две единицы техники. В итоге огонь повредил баню на площади в 10 квадратных метров. Причина уже известна – нарушение пожарной безопасности при топке: для этого использовали легковоспламеняющиеся вещества.