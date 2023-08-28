Байкальские спасатели спасли пять человек и троим оказали помощь











В порт Байкал спасатели вышли на катере для оказания помощи мужчине с приступом эпилепсии. Вызов поступил от сотрудников экскурсионного поезда КБЖД. Спасатели на носилках транспортировали мужчину из поезда на плавсредство и передали врачам в удовлетворительном состоянии.











