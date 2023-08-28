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Байкальские спасатели спасли пять человек и троим оказали помощь

Байкальские спасатели спасли пять человек и троим оказали помощь
Происшествия,  Фото:БПСО
Все случаи произошли в выходные

В минувшие выходные спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда спасли пять человек, троим оказали помощь.

В Слюдянском районе из посёлка Шумиха на 102 км Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) был транспортирован 27-летний житель города Слюдянка. Его беспокоили острые боли в животе. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, доставили до базы БПСО, передали врачам скорой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.


С туристкой тропы в районе посёлка Листвянка эвакуирована иркутянка 1959 года рождения. Во время движения она подвернула ногу. Спасатели наложили женщине шину, при помощи альпинистского снаряжения спустили с тропы на берег, перевезли до базы БПСО, передали родственникам для дальнейшей транспортировки в лечебное учреждение.


В порт Байкал спасатели вышли на катере для оказания помощи мужчине с приступом эпилепсии. Вызов поступил от сотрудников экскурсионного поезда КБЖД. Спасатели на носилках транспортировали мужчину из поезда на плавсредство и передали врачам в удовлетворительном состоянии.


В Бурятии вертолёт с четырьмя спасателями БПСО на борту вылетал на поиски зарегистрированной туристской группы из Москвы, которая совершала сплав на катамаранах по реке Тыя и к положенному сроку не вышла с маршрута. Спасатели на вертолёте обследовали около 100 км береговой зоны и водной поверхности от устья реки Тыя вверх по течению. Туристы подали сигнал ракетницей. Они не смогли осуществить сплав из-за высокой воды. На стрелке рек Ондоко и Тыя их подняли на борт и в удовлетворительном состоянии доставили в посёлка Нижнеангарск.


спасательная операция

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