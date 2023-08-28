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В Бурятии у оптовой покупательницы мяса украли 254 тысяч рублей

В Бурятии у оптовой покупательницы мяса украли 254 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Се
Женщина отдала деньги на хранение, боясь потерять

25 августа в дежурную часть полиции в Джидинском районе Бурятии поступило заявление о краже денег от 57-летней жительницы Иволгинского района. Женщина рассказала, что приехала в Джидинский район, чтобы закупить партию мяса для продажи.

Вечером она распивала спиртное с одноклассниками на животноводческой стоянке, а утром выяснилось, что деньги, предназначенные для оптовой закупки, пропали. Всего украли 254 тысячи рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 39-летнего работника животноводческой стоянки.

- Выяснилось, что потерпевшая во время застолья сообщила о имеющейся у нее крупной сумме наличных. Гражданка поделилась с друзьями, что она боится потерять деньги, находясь в нетрезвом состоянии. Для сохранности средств собутыльники решили передать имущество на хранение родственнице, которая находилась с ними, но не употребляла спиртное. Злоумышленник также распивал спиртное вместе со всеми и видел, что девушка спрятала деньги в карман кофты.
Она после застолья развезла всех по домам, а затем отвезла в домик для работников подозреваемого, где и осталась ночевать. Мужчина лёг на полу, а девушка – на диване. Злоумышленник дождался, когда девушка уснёт, и похитил денежные средства, - сообщили в МВД по Бурятии.

Установлено, что ранним утром вор уехал на попутке в Улан-Удэ, где купил на украденные деньги спиртное, одежду и снял номер в гостинице. После задержания полицейские изъяли у мужчины 184 тысяч рублей.

Мужчина устроился на ферму только в начале августа, сам он из Кижингинского района. Гражданин дважды судим – за угон и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сейчас на него возбудили уголовное дело о краже. 
кража

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