В Бурятии у оптовой покупательницы мяса украли 254 тысяч рублей

Женщина отдала деньги на хранение, боясь потерять



25 августа в дежурную часть полиции в Джидинском районе Бурятии поступило заявление о краже денег от 57-летней жительницы Иволгинского района. Женщина рассказала, что приехала в Джидинский район, чтобы закупить партию мяса для продажи.



Вечером она распивала спиртное с одноклассниками на животноводческой стоянке, а утром выяснилось, что деньги, предназначенные для оптовой закупки, пропали. Всего украли 254 тысячи рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 39-летнего работника животноводческой стоянки.



- Выяснилось, что потерпевшая во время застолья сообщила о имеющейся у нее крупной сумме наличных. Гражданка поделилась с друзьями, что она боится потерять деньги, находясь в нетрезвом состоянии. Для сохранности средств собутыльники решили передать имущество на хранение родственнице, которая находилась с ними, но не употребляла спиртное. Злоумышленник также распивал спиртное вместе со всеми и видел, что девушка спрятала деньги в карман кофты.

Она после застолья развезла всех по домам, а затем отвезла в домик для работников подозреваемого, где и осталась ночевать. Мужчина лёг на полу, а девушка – на диване. Злоумышленник дождался, когда девушка уснёт, и похитил денежные средства, - сообщили в МВД по Бурятии.



Установлено, что ранним утром вор уехал на попутке в Улан-Удэ, где купил на украденные деньги спиртное, одежду и снял номер в гостинице. После задержания полицейские изъяли у мужчины 184 тысяч рублей.



Мужчина устроился на ферму только в начале августа, сам он из Кижингинского района. Гражданин дважды судим – за угон и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сейчас на него возбудили уголовное дело о краже.

