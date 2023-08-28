Забайкальца приговорили к 1,5 годам «строгача» за пьяную езду

Молодого человека на пять лет лишили водительских прав
26-летний житель Краснокаменска признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».
Суд установил, что днём 19 июня молодой человек после употребления спиртного сел за руль мопеда, принадлежащего его знакомому. Он катался по улицам Краснокаменска, пока его не остановил экипаж дорожно-патрульной службы.
Ранее водитель неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Несмотря на полное признание вины, Краснокаменский городской суд с учётом имеющейся судимости приговорил подсудимого к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишил его права управления транспортом на пять лет.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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Происшествия, Фото:
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