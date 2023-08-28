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В Иркутской области заблудившаяся пенсионерка провела в лесу четыре дня

В Иркутской области заблудившаяся пенсионерка провела в лесу четыре дня
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина заплутала, когда возвращалась с кладбища

В Чунском районе Иркутской области полицейские и волонтёры нашли пропавшую женщину живой. Как сообщили в областном ГУ МВД, пенсионерка почти четыре дня провела в лесу.

С заявлением в полицию обратился социальный работник, который сообщил, что 74-летняя жительница посёлка Заводской ушла из дома вечером и не вернулась. Дежурный участковый уполномоченный полиции опросил соработника, соседей и установил, что пропавшая накануне покупала цветы, чтобы отнести их на кладбище к годовщине гибели своих детей.

На розыск пожилой женщины отправились полицейские, однако оперативно-розыскные мероприятия результатов не дали. На следующий день к розыску подключились сотрудники МЧС, администрации Чунского района, отряд дружинников от администрации посёлка Каменск, волонтёры, в числе которых соседи и родственники пропавшей.

На четвёртые сутки после пропажи отряд обнаружил женщину в лесу. Её нашли внучка бабушки и её муж. Женщина оказалась обезвожена и не могла самостоятельно передвигаться.

Как она пояснила, заблудилась она по дороге домой.

Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас она находится под наблюдением специалистов. 
пропавшие без вести

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