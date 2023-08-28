В Иркутской области заблудившаяся пенсионерка провела в лесу четыре дня

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Женщина заплутала, когда возвращалась с кладбища



В Чунском районе Иркутской области полицейские и волонтёры нашли пропавшую женщину живой. Как сообщили в областном ГУ МВД, пенсионерка почти четыре дня провела в лесу.



С заявлением в полицию обратился социальный работник, который сообщил, что 74-летняя жительница посёлка Заводской ушла из дома вечером и не вернулась. Дежурный участковый уполномоченный полиции опросил соработника, соседей и установил, что пропавшая накануне покупала цветы, чтобы отнести их на кладбище к годовщине гибели своих детей.



На розыск пожилой женщины отправились полицейские, однако оперативно-розыскные мероприятия результатов не дали. На следующий день к розыску подключились сотрудники МЧС, администрации Чунского района, отряд дружинников от администрации посёлка Каменск, волонтёры, в числе которых соседи и родственники пропавшей.



На четвёртые сутки после пропажи отряд обнаружил женщину в лесу. Её нашли внучка бабушки и её муж. Женщина оказалась обезвожена и не могла самостоятельно передвигаться.



Как она пояснила, заблудилась она по дороге домой.



Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас она находится под наблюдением специалистов.

