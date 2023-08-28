Женщина заплутала, когда возвращалась с кладбища
В Чунском районе Иркутской области полицейские и волонтёры нашли пропавшую женщину живой. Как сообщили в областном ГУ МВД, пенсионерка почти четыре дня провела в лесу.
С заявлением в полицию обратился социальный работник, который сообщил, что 74-летняя жительница посёлка Заводской ушла из дома вечером и не вернулась. Дежурный участковый уполномоченный полиции опросил соработника, соседей и установил, что пропавшая накануне покупала цветы, чтобы отнести их на кладбище к годовщине гибели своих детей.
На розыск пожилой женщины отправились полицейские, однако оперативно-розыскные мероприятия результатов не дали. На следующий день к розыску подключились сотрудники МЧС, администрации Чунского района, отряд дружинников от администрации посёлка Каменск, волонтёры, в числе которых соседи и родственники пропавшей.
На четвёртые сутки после пропажи отряд обнаружил женщину в лесу. Её нашли внучка бабушки и её муж. Женщина оказалась обезвожена и не могла самостоятельно передвигаться.
Как она пояснила, заблудилась она по дороге домой.
Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас она находится под наблюдением специалистов.
В Иркутской области заблудившаяся пенсионерка провела в лесу четыре дня
Происшествия, Фото:
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