Он ворвался в магазин «Магнит»
26 августа пьяный вооружённый покупатель напугал сотрудников продуктового магазина «Магнит» на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге.
Мужчина зашёл в магазин, держа в руках оружие, и потребовал алкоголь. Продавец, испугавшись, закрылась в подсобке вместе с другими сотрудниками. Тогда грабитель взял одну банку пива и убежал.
28-летний товаровед минимаркета вызвал сотрудников полиции.
«На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции, который напротив дома 67 по Аннинскому шоссе по горячим следам задержал 25-летнего гражданина с игрушечным револьвером», - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Издание «Мегаполис» сообщает, что грабителем с игрушечным револьвером оказался приезжий из Бурятии. Регистрации в Петербурге он не имеет. Законно купить алкоголь он не мог, потому что было слишком рано - около 06:35 (продажа спиртного в Петербурге запрещена с 22:00 до 11:00).
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».
Житель Бурятии с «револьвером» требовал алкоголь в магазине в Петербурге
Происшествия, Фото:
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