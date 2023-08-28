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Житель Бурятии с «револьвером» требовал алкоголь в магазине в Петербурге

Житель Бурятии с «револьвером» требовал алкоголь в магазине в Петербурге
Происшествия,  Фото:t.me/good78news
Он ворвался в магазин «Магнит»

26 августа пьяный вооружённый покупатель напугал сотрудников продуктового магазина «Магнит» на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге.

Мужчина зашёл в магазин, держа в руках оружие, и потребовал алкоголь. Продавец, испугавшись, закрылась в подсобке вместе с другими сотрудниками. Тогда грабитель взял одну банку пива и убежал.

28-летний товаровед минимаркета вызвал сотрудников полиции.

«На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции, который напротив дома 67 по Аннинскому шоссе по горячим следам задержал 25-летнего гражданина с игрушечным револьвером», - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Издание «Мегаполис» сообщает, что грабителем с игрушечным револьвером оказался приезжий из Бурятии. Регистрации в Петербурге он не имеет. Законно купить алкоголь он не мог, потому что было слишком рано - около 06:35 (продажа спиртного в Петербурге запрещена с 22:00 до 11:00).

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». 
разбой

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