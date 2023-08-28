28 августа

27 августа

Популярное

В Улан-Удэ Hyundai сбил ребёнка во дворе

В Улан-Удэ Hyundai сбил ребёнка во дворе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мальчика увезли в больницу

Накануне, 27 августа, в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка. Семилетнего мальчика во дворе дома сбил водитель автомобиля Hyundai Getz. 

- В 13.20 часов 37-летний водитель, управляя Hyundai Getz, следуя по дворовой территории на улице Москалёва, совершил наезд на семилетнего мальчика, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП ребёнка с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 августа в Улан-Удэ муниципальный автобус большого класса «Волгабас» сбил 15-летнего подростка, ехавшего на велосипеде.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ Hyundai сбил ребёнка во дворе
В Улан-Удэ Hyundai сбил ребёнка во дворе
Происшествия, 28.08.2023
Мальчика увезли в больницу
Улан-удэнец убил мужчину и выбросил тело в овраг
Улан-удэнец убил мужчину и выбросил тело в овраг
Происшествия, 28.08.2023
Убийца не смог обжаловать приговор
В Улан-Удэ горел гараж с автомобильным прицепом
В Улан-Удэ горел гараж с автомобильным прицепом
Происшествия, 27.08.2023
Когда прибыли пожарные, наблюдалось сильное задымление
В Бурятии пять туристов пропали во время сплава
В Бурятии пять туристов пропали во время сплава
Происшествия, 27.08.2023
Они сплавлялись по реке на катамаранах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^