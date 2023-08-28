Мальчика увезли в больницу
Накануне, 27 августа, в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка. Семилетнего мальчика во дворе дома сбил водитель автомобиля Hyundai Getz.
- В 13.20 часов 37-летний водитель, управляя Hyundai Getz, следуя по дворовой территории на улице Москалёва, совершил наезд на семилетнего мальчика, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП ребёнка с травмами госпитализировали в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 августа в Улан-Удэ муниципальный автобус большого класса «Волгабас» сбил 15-летнего подростка, ехавшего на велосипеде.
В Улан-Удэ Hyundai сбил ребёнка во дворе
Происшествия, Фото:
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