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Улан-удэнец убил мужчину и выбросил тело в овраг

Улан-удэнец убил мужчину и выбросил тело в овраг
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийца не смог обжаловать приговор

Улан-удэнец, убивший мужчину на улице, отправится на 12 лет в колонию особого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Преступление произошло в октябре 2022 года. Горожанин познакомился на улице с 50-летним мужчиной, и они стали распивать вместе алкоголь. Позже новый приятель засобирался домой, а собутыльник решил его проводить.

- По дороге в ходе возникшей ссоры он нанёс потерпевшему тупым предметом несколько ударов по голове, затем сбросил в овраг в районе посёлка Кирзавод, - сообщили в прокуратуре.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 12 годам колонии особого режима.

Осуждённый не согласился с назначенным приговором и подал апелляционную жалобу. В ней он отрицал свою вину в преступлении. Однако Верховный суд республики приговор оставил без изменения, жалобу – без удовлетворения. 
убийство

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