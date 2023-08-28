Огонь повредил кровли 19 гаражей
27 августа в городе Братск Иркутской области произошёл крупный пожар в гаражном кооперативе.
Сообщение о возгорании в гаражных боксах на улице Коммунальная поступило в 17:32. К тушению привлекли восемь пожарных расчётов, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Огонь охватил площадь 600 квадратных метров. Пожарные во время тушения эвакуировали три автомобиля, два снегохода и квадроцикл. Повреждённой техники нет.
В 19:12 открытое горение ликвидировано. Огнём оказалась повреждена кровля 19 гаражей.
Пострадавших нет.
Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.
Крупный пожар произошёл в гаражном кооперативе в Братске
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