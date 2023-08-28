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Крупный пожар произошёл в гаражном кооперативе в Братске

Происшествия, 
Огонь повредил кровли 19 гаражей

27 августа в городе Братск Иркутской области произошёл крупный пожар в гаражном кооперативе.

Сообщение о возгорании в гаражных боксах на улице Коммунальная поступило в 17:32. К тушению привлекли восемь пожарных расчётов, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Огонь охватил площадь 600 квадратных метров. Пожарные во время тушения эвакуировали три автомобиля, два снегохода и квадроцикл. Повреждённой техники нет.

В 19:12 открытое горение ликвидировано. Огнём оказалась повреждена кровля 19 гаражей.

Пострадавших нет.

Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.
пожар

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