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Женщина погибла при возгорании автомобиля в Бурятии

Женщина погибла при возгорании автомобиля в Бурятии
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Honda CR-V загорелась на парковке

27 августа в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии женщина погибла во время пожара в автомобиле Honda CR-V.

- Поступило сообщение, что из припаркованной машины идёт дым. По прибытии пожарных на открытой площадке, предназначенной для транспортных средств, изнутри горел автомобиль марки Honda CR-V, двери и окна которого были закрыты на замок. Возгорание было ликвидировано за три минуты. Во время тушения пожара внутри автомобиля обнаружено тело женщины, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении: внутри салона на полу возле водительских сидений обнаружили сигареты и спички.



пожар смерть

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