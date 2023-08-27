27 августа

26 августа

25 августа

Популярное

В Улан-Удэ горел гараж с автомобильным прицепом

В Улан-Удэ горел гараж с автомобильным прицепом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Когда прибыли пожарные, наблюдалось сильное задымление

Днём 27 августа произошёл пожар в гаражном кооперативе в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

- На момент прибытия на место пожарных наблюдалось плотное задымление в одном из гаражей. Угрозы рядом стоящим зданиям не было, - отметили в ведомстве.



Гараж вскрыли при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Из помещения эвакуировали автомобильный прицеп. 

Возгорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пять туристов пропали во время сплава
В Бурятии пять туристов пропали во время сплава
Происшествия, 27.08.2023
Они сплавлялись по реке на катамаранах
В Улан-Удэ ночью горел магазин
В Улан-Удэ ночью горел магазин
Происшествия, 26.08.2023
К тушению привлекались 19 человек
Улан-удэнка перевела мошенникам 1,4 млн рублей на «инвестиции»
Улан-удэнка перевела мошенникам 1,4 млн рублей на «инвестиции»
Происшествия, 26.08.2023
Женщина оставила заявку с личными данным на сайте 
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, 26.08.2023
Он возник из-за сухой грозы  
Житель Бурятии получил «условку» за две бутылки водки
Житель Бурятии получил «условку» за две бутылки водки
Происшествия, 26.08.2023
Мужчина совершил преступление на глазах у кассира 
Лесной спецназ Бурятии вернулся из Якутии
Лесной спецназ Бурятии вернулся из Якутии
Происшествия, 25.08.2023
Они участвовали в тушении более 20 крупных лесных пожаров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^