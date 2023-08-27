В Улан-Удэ горел гараж с автомобильным прицепом

Когда прибыли пожарные, наблюдалось сильное задымление
Днём 27 августа произошёл пожар в гаражном кооперативе в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
- На момент прибытия на место пожарных наблюдалось плотное задымление в одном из гаражей. Угрозы рядом стоящим зданиям не было, - отметили в ведомстве.
Гараж вскрыли при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Из помещения эвакуировали автомобильный прицеп.
Возгорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.
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