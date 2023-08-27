27 августа

26 августа

25 августа

Популярное

В Бурятии пропавшую при сплаве тургруппу нашли живой

В Бурятии пропавшую при сплаве тургруппу нашли живой
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Их эвакуировали на вертолёте

Пятерых туристов, пропавших на севере Бурятии во время сплава на катамаранах, нашли живыми. Спасатели эвакуировали их на вертолёте.

Как сообщал «Байкал-Dailу», зарегистрированная тургруппа в составе пяти человек сплавлялась по реке Тыя на двух катамаранах. В назначенное время они не вышли с маршрута. На место для поисковых работ вылетели спасатели на вертолёте МЧС.

- Как оказалось, в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно. Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС на вертолете Ми-8 обнаружили туристов, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Спасённые туристы доставлены в посёлок Нижнеангарск. 

спасательная операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пять туристов пропали во время сплава
В Бурятии пять туристов пропали во время сплава
Происшествия, 27.08.2023
Они сплавлялись по реке на катамаранах
В Улан-Удэ ночью горел магазин
В Улан-Удэ ночью горел магазин
Происшествия, 26.08.2023
К тушению привлекались 19 человек
Улан-удэнка перевела мошенникам 1,4 млн рублей на «инвестиции»
Улан-удэнка перевела мошенникам 1,4 млн рублей на «инвестиции»
Происшествия, 26.08.2023
Женщина оставила заявку с личными данным на сайте 
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, 26.08.2023
Он возник из-за сухой грозы  
Житель Бурятии получил «условку» за две бутылки водки
Житель Бурятии получил «условку» за две бутылки водки
Происшествия, 26.08.2023
Мужчина совершил преступление на глазах у кассира 
Лесной спецназ Бурятии вернулся из Якутии
Лесной спецназ Бурятии вернулся из Якутии
Происшествия, 25.08.2023
Они участвовали в тушении более 20 крупных лесных пожаров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^