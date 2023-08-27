В Бурятии пропавшую при сплаве тургруппу нашли живой

Пятерых туристов, пропавших на севере Бурятии во время сплава на катамаранах, нашли живыми. Спасатели эвакуировали их на вертолёте.
Как сообщал «Байкал-Dailу», зарегистрированная тургруппа в составе пяти человек сплавлялась по реке Тыя на двух катамаранах. В назначенное время они не вышли с маршрута. На место для поисковых работ вылетели спасатели на вертолёте МЧС.
- Как оказалось, в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно. Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС на вертолете Ми-8 обнаружили туристов, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Спасённые туристы доставлены в посёлок Нижнеангарск.