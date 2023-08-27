Жителя Иркутской области будут судить за жестокое убийство супруги и детей

Пьяный мужчина облил бензином свою семью и поджёг



В Иркутской области предстанет перед судом 30-летний житель деревни Тимирязева. Он обвиняется в убийстве супруги и двоих детей, совершённом общеопасным способом с особой жестокостью, а также в покушении на убийство несовершеннолетнего.



Страшное происшествие произошло 5 февраля 2022 года.



- В одном из домов в деревне Тимирязева Качугского района произошло возгорание. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела малолетних детей в возрасте 1 года и 4-х лет. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей СК и криминалистов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Вскоре выяснилось, что пожар устроил пьяный хозяин дома.



По версии следствия, пьяный мужчина на почве ревности облил бензином супругу и маленьких детей, после чего совершил поджог.



Двое детей погибли на месте.



Женщину с младшим ребёнком доставили в больницу с термическими ожогами различной степени тяжести. Спустя восемь месяцев 31-летняя женщина скончалась от ожоговой болезни.



Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

