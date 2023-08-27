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Жителя Иркутской области будут судить за жестокое убийство супруги и детей

Происшествия, 
Пьяный мужчина облил бензином свою семью и поджёг

В Иркутской области предстанет перед судом 30-летний житель деревни Тимирязева. Он обвиняется в убийстве супруги и двоих детей, совершённом общеопасным способом с особой жестокостью, а также в покушении на убийство несовершеннолетнего.

Страшное происшествие произошло 5 февраля 2022 года.

- В одном из домов в деревне Тимирязева Качугского района произошло возгорание. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела малолетних детей в возрасте 1 года и 4-х лет. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей СК и криминалистов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Вскоре выяснилось, что пожар устроил пьяный хозяин дома.

По версии следствия, пьяный мужчина на почве ревности облил бензином супругу и маленьких детей, после чего совершил поджог.

Двое детей погибли на месте.

Женщину с младшим ребёнком доставили в больницу с термическими ожогами различной степени тяжести. Спустя восемь месяцев 31-летняя женщина скончалась от ожоговой болезни.

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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